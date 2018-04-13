Не признают свою вину: в Крыму начался суд над «черными копателями»

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 апр — РИА Новости Крым . В пятницу, 13 апреля, на первом судебном заседании, посвященному делу «черных копателей», двое обвиняемых заявили, что не признают свою вину. Об этом РИА Новости Крым сообщил президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн.

В июле 2017 года полиция задержала возле памятника жертвам геноцида, расположенного на 10-м километре Феодосийского шоссе под Симферополем, двух мародеров. Позже было возбуждено уголовное дело по факту повреждения объектов культурного наследия народов России

"Фашисты расстреливали невинных женщин, детей стариков, а теперь приходят вандалы, которые вскрывают могилы, где лежат невинно убиенные люди, поэтому мы бы хотели, чтобы дело было прозрачным. Сегодня открылось заседание без предварительного слушания. В первый день проходило знакомство с делом, участниками процесса", — сказал Эпштейн.

Злоумышленники (69-летний симферополец и его 40-летний сын) ранее их уже судили за аналогичное преступление. В 2013 году привлекались к уголовной ответственности за незаконные раскопки у этих же могил, за что были приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы.

В ходе заседания также стало известно, что один из подозреваемых является бывшим военным украинской армии.

По словам Эпштейна, в скором времени на территории мемориала будет установлена сигнализация. Это связано с частыми попытками мародеров «добыть» редкие артефакты и ценности. Так, уже в этом году общественники написали еще одно заявление в полицию по факту разграбления могил на месте памятника жертвам геноцида.