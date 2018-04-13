В Адыгее за мошенничество осудили экс-руководителя детсада

Гиагинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя МБДОУ № 10 «Малышок». Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что руководитель детского сада в ст. Дондуковская с 2015 по 2017 годы похитила бюджетные денежные средства в сумме свыше 130 тыс. рублей, выделенные управлением образования администрации МО «Гиагинский район» на оплату труда фиктивно трудоустроенных ею работников дошкольного учреждения, рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года и возложением определенных обязанностей, со штрафом в размере 50 тыс. рублей, с лишением права занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе на срок 3 года.

Также с осужденной взыскан причиненный преступлениями материальный ущерб.