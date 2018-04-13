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В Самаре уголовник напал на возвращавшихся с работы женщин
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В Самаре уголовник напал на возвращавшихся с работы женщин 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: progorodsamara.ru
Потребовал деньги и ценные вещи. Злоумышленник с ножом накинулся на сотрудниц гостиницы, вышедших с работы поздно вечером.
Нападение произошло в Самарском районе областного центра в десятом часу вечера. У вышедших из гостиницы женщин неизвестный мужчина потребовал деньги, сумку и ценные вещи. В руках злоумышленника был предмет, похожий на нож, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Работницы смогли укрыться в здании гостиницы. А на улицу вышли сотрудники охраны, однако нападавшего там уже не было. Потерпевшие обратились в полицию, сообщив приметы преступника. Выяснилось, что отношение к нападению может иметь 40-летний житель Самары, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Известно, что в последнее время предполагаемый злоумышленник вел асоциальный образ жизни.
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