В Самаре уголовник напал на возвращавшихся с работы женщин

Потребовал деньги и ценные вещи. Злоумышленник с ножом накинулся на сотрудниц гостиницы, вышедших с работы поздно вечером. Нападение произошло в Самарском районе областного центра в десятом часу вечера. У вышедших из гостиницы женщин неизвестный мужчина потребовал деньги, сумку и ценные вещи. В руках злоумышленника был предмет, похожий на нож, сообщает ГУ МВД России по Самарской области . Работницы смогли укрыться в здании гостиницы. А на улицу вышли сотрудники охраны, однако нападавшего там уже не было. Потерпевшие обратились в полицию, сообщив приметы преступника. Выяснилось, что отношение к нападению может иметь 40-летний житель Самары , ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Известно, что в последнее время предполагаемый злоумышленник вел асоциальный образ жизни.