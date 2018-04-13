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Кровавый развод: мужчина убил жену и тещу
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Кровавый развод: мужчина убил жену и тещу, а себя не сумел 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Нижегородской области следователи выясняют обстоятельства убийства двух женщин, передает РИА Новости со ссылкой на региональное Следственное управление СК.
По версии следствия, вечером 12 апреля в селе Пожарки мужчина поссорился с женой, ударил ее ножом несколько раз, а затем набросился на тещу. Оба тела он перенес в сарай, потом поехал в соседнее село и там попытался свести счеты с жизнью. Перед этим он позвонил родственникам и рассказал о преступлении, те вызвали полицию. Приехавшие вовремя полицейские спасли убийце жизнь и задержали его.
По предварительным данным, незадолго до трагедии погибшая женщина написала заявление о разводе. Ее муж, который развода не хотел, угрожал ей убийством.
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