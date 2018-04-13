Хозяйка притона в Железноводске получила условный срок

Женщине из Железноводска присудили условный срок за притон на дому, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городского суда.

Суд установил, что гражданка периодически употребляла наркотики. Поскольку ей не хватало денег, она организовала домашний притон. Она позволила приятелям употреблять наркотики у неё дома, чтобы те делились с ней.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали притон в январе 2018 года, взяв всех его постояльцев с поличным.

За организацию наркопритона подсудимая получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.