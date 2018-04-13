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Хозяйка притона в Железноводске получила условный срок
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Хозяйка притона в Железноводске получила условный срок 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Женщине из Железноводска присудили условный срок за притон на дому, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городского суда.
Суд установил, что гражданка периодически употребляла наркотики. Поскольку ей не хватало денег, она организовала домашний притон. Она позволила приятелям употреблять наркотики у неё дома, чтобы те делились с ней.
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали притон в январе 2018 года, взяв всех его постояльцев с поличным.
За организацию наркопритона подсудимая получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.
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