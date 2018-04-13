В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в подрыве автомобиля 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого, который пытался взорвать автомобиль кредитора в Ростове-на-Дону, чтобы не отдавать долги. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СК РФ.
"Задержан 28-летний житель Ростова-на-Дону, пытавшийся взорвать кредитора, чтобы не отдавать долг. 7 марта при открытии двери Mercedes сработала граната Ф-1, владелец автомобиля был госпитализирован", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».