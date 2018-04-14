В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в подрыве автомобиля 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. /ТАСС/. Суд Ростова-на-Дону заключил под стражу подозреваемого в попытке подрыва автомобиля кредитора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.
Ранее СК сообщал, 7 марта в Ростове-на-Дону при открытии двери Mercedes сработала граната Ф-1, владельца автомобиля госпитализировали. После взрыва СУ СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Подозреваемый — 28-летний житель Ростова-на-Дону, его задержали.