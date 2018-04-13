Челябинский суд огласил приговор 17 участникам бунта в Копейской колонии

Челябинский областной суд 13 апреля огласил приговор 17 участникам трехдневных массовых беспорядков в исправительной колонии Копейске (ИК-6) в 2012 году, сообщили в пресс-службе суда.

Всем подсудимым назначены сроки наказания в виде лишения свободы от 3,5 лет условно до пяти лет колонии, большинство будет отбывать его в колонии строгого режима. Общий срок для обвиняемых составил почти 60 лет.

Одиннадцать подсудимых признаны виновными по ч.1 ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков), им назначены сроки четырех до пяти лет колонии. Шестеро признаны виновными по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), трое из них осуждены еще и по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, что 24 ноября 2012 года заключенные организовали массовые беспорядки на территории ИК-6 в Копейске во время проведения мероприятия «День открытых дверей». Поводом стали требования некоторых сотрудников колонии о передаче денег осужденными и их родственниками под видом добровольного оказания помощи.

Перед обедом 250 осужденных вышли в коридор жилой зоны учреждения и выдвинули требования по ослаблению режима содержания, в частности — освобождению ряда осужденных из штрафного изолятора. Кроме того, некоторые из участников беспорядков снаружи колонии бросали в сотрудников ОМОН камни и пластиковые бутылки, заполненные снегом и льдом. Всего в ходе усмирения бунта получили травмы восемь бойцов ОМОНа.