В Нижнекамске учитель задержал пьяного выпускника с ножом — видео

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вооруженный ножом, пытался прорваться в здание школы в Нижнекамске , сообщает телеканал НТР. По информации журналистов, 40-летнией мужчина — выпускник школы. Он хотел встретиться с учителями.

Вахтер просила мужчину уйти из школы, однако он достал нож и стал угрожать сотруднице. В результате на помощь пришел учитель физкультуры. Он задержал вооруженного выпускника, а затем передал сотрудникам полиции.

В фойе школы во время инцидента были дети, сообщают журналисты.