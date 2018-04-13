Ещё
В Нижнекамске учитель задержал пьяного выпускника с ножом — видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнекамске учитель задержал пьяного выпускника с ножом — видео 

Казанский репортер 1 час назад
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вооруженный ножом, пытался прорваться в здание школы в Нижнекамске, сообщает телеканал НТР. По информации журналистов, 40-летнией мужчина — выпускник школы. Он хотел встретиться с учителями.
Вахтер просила мужчину уйти из школы, однако он достал нож и стал угрожать сотруднице. В результате на помощь пришел учитель физкультуры. Он задержал вооруженного выпускника, а затем передал сотрудникам полиции.
В фойе школы во время инцидента были дети, сообщают журналисты.
Казанский репортер: последние новости
Источник сообщил о повторном задержании бывшего вице-премьера Татарстана Заведующего отделением клиники КФУ будут судить за мошенничество Глава Тукаевского следственного отдела покинул должность‍
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств102
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»136
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны161
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу253
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение