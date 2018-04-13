Насильник‐вор из Пензенской области сядет в тюрьму на 13 лет 

В Пензенской области суд вынес приговор мужчине за изнасилование двух несовершеннолетних, а также за несколько эпизодов краж. Об этом сообщило ИА «Пенза‐Пресс» со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СКР.
В августе прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения попросил двух девочек помочь расклеить объявления, но дети не согласились. Тогда маньяк затащил их в подъезд жилого дома и изнасиловал их.
Также злоумышленнику вменили серию велосипедных краж. За воровство мужчина уже был судим ранее. Обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы и ограничению свободы сроком на два года. В законную силу приговор еще не вступил.