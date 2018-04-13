Облсуд вынес приговор по делу о бунте в копейской колонии

На скамье подсудимых было 17 заключенных (в том числе бывших). Один из них отделался условным сроком, остальные получили от 2,8 до 5 лет лишения свободы. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе инстанции.

Беспорядки в копейской колонии были организованы в конце ноября 2012 года. Порядка 1 100 узников отказались выполнять требования администрации и потребовали ослабления режима. Они устроили бунт в день открытых дверей, чтобы заручиться поддержкой родственников и друзей. Последние пришли на территорию ИК с битами, палками, бутылками и другими предметами.

Пострадали 13 человек, среди которых — полицейские и гражданские лица. Следователи возбудили 5 уголовных дел о применении насилия в отношении омоновцев.

Подсудимые вину не признали. Они настаивают, чтобы события в ИК-6 были признаны не массовыми беспорядками, а мирной акцией протеста.