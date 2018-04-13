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Облсуд вынес приговор по делу о бунте в копейской колонии
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Облсуд вынес приговор по делу о бунте в копейской колонии 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На скамье подсудимых было 17 заключенных (в том числе бывших). Один из них отделался условным сроком, остальные получили от 2,8 до 5 лет лишения свободы. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе инстанции.
Беспорядки в копейской колонии были организованы в конце ноября 2012 года. Порядка 1 100 узников отказались выполнять требования администрации и потребовали ослабления режима. Они устроили бунт в день открытых дверей, чтобы заручиться поддержкой родственников и друзей. Последние пришли на территорию ИК с битами, палками, бутылками и другими предметами.
Пострадали 13 человек, среди которых — полицейские и гражданские лица. Следователи возбудили 5 уголовных дел о применении насилия в отношении омоновцев.
Подсудимые вину не признали. Они настаивают, чтобы события в ИК-6 были признаны не массовыми беспорядками, а мирной акцией протеста.
Ранее по теме: Первый пошел: вынесен приговор участнику беспорядков в колонии Копейска Задержан четвертый участник массовых беспорядков в копейской колонии
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