Ещё
Экс-худрука детского лагеря осудили на 15 лет за совращение воспитанников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-худрука детского лагеря осудили на 15 лет за совращение воспитанников 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
АртемаРешетникова обвиняют в том, что работая педагогом-воспитателем детском лагере, осенью 2012 года он ночью пригласил к себе в комнату 10-летнего мальчика, угостил его пивом и совершил с ним «насильственные действия сексуального характера». Еще два эпизода произошли в ноябре 2016 года с мальчиками 11 и 12 лет.
Артем свою вину так и не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили сегодня в СУ СК по Нижегородской области. Приговор в законную силу не вступил.
nn.ru: последние новости
Житель Дзержинска пошел под суд за то, что вел страничку в соцсети от имени девушки «Заводной апельсин» по-нижегородски: подростки надругались над инвалидом и маленькой девочкой Певица Натали открыла свои страшные тайны: нерожденные дети, уколы ботокса и многое другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ145
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски924
Умер юморист Андрей Жмакин48
Москва продолжит усыхать
Путин поговорил с Макроном32
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение