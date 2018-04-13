Экс-худрука детского лагеря осудили на 15 лет за совращение воспитанников 

АртемаРешетникова обвиняют в том, что работая педагогом-воспитателем детском лагере, осенью 2012 года он ночью пригласил к себе в комнату 10-летнего мальчика, угостил его пивом и совершил с ним «насильственные действия сексуального характера». Еще два эпизода произошли в ноябре 2016 года с мальчиками 11 и 12 лет.
Артем свою вину так и не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили сегодня в СУ СК по Нижегородской области. Приговор в законную силу не вступил.