Экс-худрука детского лагеря осудили на 15 лет за совращение воспитанников

АртемаРешетникова обвиняют в том, что работая педагогом-воспитателем детском лагере, осенью 2012 года он ночью пригласил к себе в комнату 10-летнего мальчика, угостил его пивом и совершил с ним «насильственные действия сексуального характера». Еще два эпизода произошли в ноябре 2016 года с мальчиками 11 и 12 лет.