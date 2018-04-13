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СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в квартире на Рязанском проспекте
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СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в квартире на Рязанском проспекте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Следствие проводит проверку по факту гибели женщины в результате пожара в квартире на Рязанском проспекте. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«В квартире жилого дома на Рязанском проспекте произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело женщины. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка», — отметила она.
В настоящее время следователи выехали на место происшествия, добавила представитель СК.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в квартире на шестом этаже д. 93, корп. 1 на Рязанском проспекте произошел пожар площадью 2 кв. м. В 15:01 пожар был ликвидирован.
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