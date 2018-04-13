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Жителя Хорошево-Мневников задержали за фиктивную постановку на учет иностранца
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Жителя Хорошево-Мневников задержали за фиктивную постановку на учет иностранца 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сотрудники полиции ОМВД по району Хорошево-Мневники задержали 43-летнего местного жителя за фиктивную постановку иностранца на миграционный учет.
— Обвиняемый, имея умысел на извлечение незаконной прибыли, организовал фиктивную постановку на миграционный учет в Российской Федерации гражданина из ближнего зарубежья. Москвич заведомо знал, что проживать в его квартире мигрант не будет. Иностранный гражданин задержан, в отношении него составлен административный протокол в соответствии с действующим законодательством РФ, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного жителя Хорошево-Мневников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. (ео)
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