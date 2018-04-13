Жителя Хорошево-Мневников задержали за фиктивную постановку на учет иностранца

Сотрудники полиции ОМВД по району Хорошево-Мневники задержали 43-летнего местного жителя за фиктивную постановку иностранца на миграционный учет.

— Обвиняемый, имея умысел на извлечение незаконной прибыли, организовал фиктивную постановку на миграционный учет в Российской Федерации гражданина из ближнего зарубежья. Москвич заведомо знал, что проживать в его квартире мигрант не будет. Иностранный гражданин задержан, в отношении него составлен административный протокол в соответствии с действующим законодательством РФ, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного жителя Хорошево-Мневников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. (ео)