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В Екатеринбурге за убийство мамы малыша наказали его няню
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В Екатеринбурге за убийство мамы малыша наказали его няню 

АиФ Урал 42 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Орджоникидзевский райсуд столицы Урала осудил на серьезный срок Екатерину Крысову, которая осенью прошлого года убила на глазах малолетнего ребенка его мать. Женщины вместе выпивали, сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал».
По информации пресс-службы районного суда, женщина признана виновной по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ходе судебного процесса выяснилось, что 13 ноября после полуночи Екатерина Крысова в результате бытовой ссоры нанесла множественные ножевые ранения в комнате общежития на улице Донбасской.
«Установлено, что Крысова проживала в качестве няни ребенка в данной семье, — рассказала изданию официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова. — Во время ссоры Крысова, взяв со стола кухонный нож, нанесла множественные удары по спине, груди, шее, голове потерпевшей».
В результате полученных ранений женщина скончалась. Примечательно, что процесс расправы происходил на глазах малолетнего ребенка потерпевшей.
Судья Владимир Тимофеев, изучив доказательства виновности подсудимой, приговорил Екатерину Крысову к 11 года лишения свободы общего режима.
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