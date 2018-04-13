В Екатеринбурге за убийство мамы малыша наказали его няню 

Орджоникидзевский райсуд столицы Урала осудил на серьезный срок Екатерину Крысову, которая осенью прошлого года убила на глазах малолетнего ребенка его мать. Женщины вместе выпивали, сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал».
По информации пресс-службы районного суда, женщина признана виновной по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ходе судебного процесса выяснилось, что 13 ноября после полуночи Екатерина Крысова в результате бытовой ссоры нанесла множественные ножевые ранения в комнате общежития на улице Донбасской.
«Установлено, что Крысова проживала в качестве няни ребенка в данной семье, — рассказала изданию официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова. — Во время ссоры Крысова, взяв со стола кухонный нож, нанесла множественные удары по спине, груди, шее, голове потерпевшей».
В результате полученных ранений женщина скончалась. Примечательно, что процесс расправы происходил на глазах малолетнего ребенка потерпевшей.
Судья Владимир Тимофеев, изучив доказательства виновности подсудимой, приговорил Екатерину Крысову к 11 года лишения свободы общего режима.