В Екатеринбурге осуждена няня, которая зарезала работодательницу из-за привязанности к ее ребенку

Орджоникидзевский районный суд г Екатеринбурга вынес приговор 29-летней Екатерине Крысовой, которая жестоко расправилась с женщиной, предоставившей ей работу в качестве няни. Екатерина завидовала семейному счастью потерпевшей, а потом нанесла ей 15 ударов ножом на глазах у ребенка.

Суд назначил Екатерине Крысовой наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима , сообщает

официальный сайт

Жертвой убийцы стала 30-летняя екатеринбурженка Анна Белова , которая воспитывала троих детей, в том числе трехлетнего сына. На момент трагедии Екатерина уже год работала в ее семье няней. Анна и ее муж Александр «круглыми сутками» пропадали на работе, пишет

"Александр был охранником в крутой фирме, а Анна — консультантом по продажам, — рассказывала потом в суде Екатерина. — Я ухаживала за их младшим сыном. Нянчилась с 8 утра до 11 вечера. Кормила Пашу, играла с ним, воспитывала. Была ему как мама!"

От зависти у Екатерины, постоянно наблюдавшей семейное счастье Беловых, помутился рассудок. 13 ноября 2017 года в период с 1:00 по 1:41 злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития на Донбасской улице в Екатеринбурге, в присутствии малолетнего сына потерпевшей нанесла Анне множественные удары руками в область головы и тела.

Затем Крысова взяла со стола кухонный нож и причинила избитой жертве не менее 15 ранений в области спины, груди, шеи, головы. Около 5:00 пострадавшая скончалась.

Тело потерпевшей нашел ее муж, вернувшийся с работы. Он был встревожен тем, что телефон супруги отключен.

"Я забеспокоился, отпросился с работы и рванул домой. То, что я там увидел. Это было жутко. Настоящая кровавая баня", — рассказал Александр.

После резни няня сразу стала главной подозреваемой. В отношении Екатерины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В суде девушка расплакалась и заявила, что была не в себе в момент расправы. «Я мечтала выйти замуж, завести детей. У меня в голове все было, как в тумане. Я признаю свою вину», — сказала Екатерина.

Крысову отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала ее вменяемой.

Отметим, что брат убитой выдвинул другую версию, согласно которой Анну зарезал ее муж. Он же и запугал Екатерину, заставив ее взять вину на себя. По словам брата погибшей, ее супруг был настоящим тираном. Однако эта версия не нашла подтверждений.

"Мечтала выйти замуж и нарожать детей"

Екатерина Крысова выросла в небольшом поселке под Новоуральском . Ее мать работала в школе, а Катя часто помогала родственнице после уроков убирать классы, а в свободное время присматривала за малышами. Екатерина мечтала, что повзрослеет, влюбится и заведет большую и дружную семью.

"Дочка мечтала стать певицей, — вспоминала мать обвиняемой. — Она хотела научиться играть на гитаре и петь на сцене. А еще мечтала выйти замуж и нарожать много деток. Но вот найти хорошего мужчину Екатерине все никак не удавалось".

Работы в небольшом поселке не было. Поэтому Екатерина отправилась в Екатеринбург, где знакомая ее подруги предложила поработать няней.

Беловы сразу же приняли девушку в свою семью. Пара воспитывала трех детей: двух от первого брака Анны и младшего мальчика, которому на момент знакомства с Екатериной было два года.

Беловы оказались именно той дружной семьей, о которой так мечтала Екатерина. Супруги даже ужинали вместе с няней и проводили с ней выходные. На одной фотографии няня и мать малыша вместе держатся за коляску с ребенком. Другие снимки из соцсетей, на которых многодетные родители выглядят счастливыми и улыбающимися, публиковал ранее канал

в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина так привязалась к Беловым, что забыла о родном брате и матери. Она перестала с ними общаться и не отвечала на телефонные звонки. Мать Крысовой даже хотела подать заявление в полицию об исчезновении дочери.