Правоохранители пресекли противоправную деятельность организованной группы, специализировавшейся на совершении тяжких и особо тяжких преступлений

Управлением ФСБ России по Удмуртской Республике совместно с оперативниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике и бойцами Росгвардии пресечена противоправная деятельность лидера и активных участников организованной группы, специализировавшейся на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с вымогательствами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные, действуя по предварительному сговору и с применением насилия, вымогали денежные средства в особо крупном размере у одного из предпринимателей г. Ижевска

Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на выявление иных фактов противоправной деятельности задержанных.