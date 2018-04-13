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Правоохранители пресекли противоправную деятельность организованной группы, специализировавшейся на совершении тяжких и особо тяжких преступлений
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Правоохранители пресекли противоправную деятельность организованной группы, специализировавшейся на совершении тяжких и особо тяжких преступлений 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Управлением ФСБ России по Удмуртской Республике совместно с оперативниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике и бойцами Росгвардии пресечена противоправная деятельность лидера и активных участников организованной группы, специализировавшейся на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с вымогательствами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные, действуя по предварительному сговору и с применением насилия, вымогали денежные средства в особо крупном размере у одного из предпринимателей г. Ижевска.
Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на выявление иных фактов противоправной деятельности задержанных.
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