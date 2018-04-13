Саратовский суд рассматривает дело о мошенничестве в рядах МЧС

Саратовский суд принял на рассмотрение уголовное дело о мошенничестве на общую сумму почти в 500 тысяч рублей и даче взятки должностному лицу, подозреваемым является бывший сотрудник ГУ МЧС по Саратовской области , сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый в 2015 году присвоил премии сотрудников на сумму 175 тысяч рублей, в 2016 году-на сумму 310 тысяч рублей. Также в декабре 2017 года в качестве взятки для последующего сокрытия нарушений его деятельности он передал вышестоящему руководству телефон марки iPhone 6 стоимостью свыше 37 тысяч рублей.