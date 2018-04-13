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Саратовский суд рассматривает дело о мошенничестве в рядах МЧС
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Саратовский суд рассматривает дело о мошенничестве в рядах МЧС 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Саратовский суд принял на рассмотрение уголовное дело о мошенничестве на общую сумму почти в 500 тысяч рублей и даче взятки должностному лицу, подозреваемым является бывший сотрудник ГУ МЧС по Саратовской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый в 2015 году присвоил премии сотрудников на сумму 175 тысяч рублей, в 2016 году-на сумму 310 тысяч рублей. Также в декабре 2017 года в качестве взятки для последующего сокрытия нарушений его деятельности он передал вышестоящему руководству телефон марки iPhone 6 стоимостью свыше 37 тысяч рублей.
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