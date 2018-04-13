Полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в похищении человека в Подмосковье 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в похищении человека, требовавших один миллион рублей за его освобождение Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, похитителями оказались четверо приезжих из стран ближнего зарубежья.
"В дежурную часть ОМВД России по Солнечногорскому району обратился 30-летний уроженец ближнего зарубежья с заявлением о том, что возле одного из ресторанов в поселке Андреевка злоумышленники насильно посадили в автомашину его знакомого и скрылись, после чего по телефону стали вымогать один миллион рублей за освобождение товарища", — сказала она.
По ее словам, по подозрению в преступлении установлены и задержаны четыре уроженца из стран ближнего зарубежья, в отношении которых следственным отделом по городу Солнечногорск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».