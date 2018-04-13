Ещё
Полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в похищении человека в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в похищении человека в Подмосковье 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в похищении человека, требовавших один миллион рублей за его освобождение Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, похитителями оказались четверо приезжих из стран ближнего зарубежья.
"В дежурную часть ОМВД России по Солнечногорскому району обратился 30-летний уроженец ближнего зарубежья с заявлением о том, что возле одного из ресторанов в поселке Андреевка злоумышленники насильно посадили в автомашину его знакомого и скрылись, после чего по телефону стали вымогать один миллион рублей за освобождение товарища", — сказала она.
По ее словам, по подозрению в преступлении установлены и задержаны четыре уроженца из стран ближнего зарубежья, в отношении которых следственным отделом по городу Солнечногорск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
ТАСС: последние новости
Источник: бывшего вице-премьера Татарстана задержали по подозрению в мошенничестве СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела КПП в Донбассе В аэропорту Домодедово задержали блогера, пронесшего муляжи гранат ради шутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ145
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски924
Умер юморист Андрей Жмакин48
Москва продолжит усыхать
Путин поговорил с Макроном32
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение