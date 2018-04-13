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СБУ не может раскрыть убийство Шеремета из-за «обстоятельств»
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СБУ не может раскрыть убийство Шеремета из-за «обстоятельств» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве, раскрытию преступления мешают «обстоятельства».
Как передает РИА Новости, об этом общественность известил зампред Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.
Он сообщил, что сотрудники СБУ входят в общую следственно-оперативную группу генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции, которая расследует это преступление, но пока подвижек по делу нет.
Кононенко не уточнил, какие именно «обстоятельства» не позволяют раскрыть убийство российского, белорусского и украинского тележурналиста Павла Шеремета, который был взорван в своем автомобиле 20 июля 2016 года в Киеве.
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