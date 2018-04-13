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Душившая и истязавшая дочерей жительница Воронежской области пойдёт под суд
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Душившая и истязавшая дочерей жительница Воронежской области пойдёт под суд 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Женщина жила за счёт пенсий девочек. Калачеевский районный суд рассмотрит дело 33-летний женщины, которая издевалась над дочерями. Как сообщили в пятницу, 13 апреля, в региональном СУ СКР, мать обвиняют сразу в трёх преступлениях против детей — в неисполнении родительских обязанностей, истязании и угрозе убийством. По версии следствия, женщина издевалась над девочками 13 и 14 лет как минимум полтора года — с весны 2016 года по сентябрь 2017 года. Пьяная мать часто избивала их ногами и руками. Она нигде не работала, жила за счёт пенсий дочерей, которые те получали после смерти отца. Деньги мать тратила выпивку, сигареты и раздачу долгов. Девочки же сидели голодными, без новой одежды и электричества, которое отключили в квартире за неуплату. В августе 2017 года горе-мамаша угрожала детям убийством, она душила их, хватая за шею. После таких событий в семье девочек забрали, а мать привлекли к уголовной ответственности. Сейчас школьницы живут у бабушки по линии отца. На следствии женщина признала вину в полном объеме. Кроме того, её вина подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, рассказал Сергей Гольцман, руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону.
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