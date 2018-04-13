СЖР пообещал следить за расследованием нападения на журналиста на Урале

Нападение было совершено вечером 12 апреля. Возбуждено уголовное дело, происшествием занимается уголовный розыск, проверку ведет Следственный комитет

Сам Полянин в сообщении, размещенном на сайте издания, связал инцидент с опубликованным в газете в январе материалом, посвященным «коммунальным войнам» в столице Среднего Урала.

"Союз журналистов России выражает Дмитрию Полянину свое сочувствие и желает скорейшего выздоровления. СЖР будет следить за ходом расследования", — говорится в сообщении.