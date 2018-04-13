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СЖР пообещал следить за расследованием нападения на журналиста на Урале
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СЖР пообещал следить за расследованием нападения на журналиста на Урале 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Союз журналистов России намерен следить за ходом расследования нападения на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина в Екатеринбурге, сообщается на сайте организации.
Нападение было совершено вечером 12 апреля. Возбуждено уголовное дело, происшествием занимается уголовный розыск, проверку ведет Следственный комитет.
Сам Полянин в сообщении, размещенном на сайте издания, связал инцидент с опубликованным в газете в январе материалом, посвященным «коммунальным войнам» в столице Среднего Урала.
"Союз журналистов России выражает Дмитрию Полянину свое сочувствие и желает скорейшего выздоровления. СЖР будет следить за ходом расследования", — говорится в сообщении.
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