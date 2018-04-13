В Крыму в суд направлено дело врача, обвиняемого в смерти пациента

Инцидент произошёл в 2017 году в Алуштинской центральной городской больнице.

По данным следствия, врач осмотрел пациента в приёмном отделении. Мужчина был доставлен с переломами рёбер. Обвиняемый не определил показания для госпитализации в стационар, лишив тем самым пострадавшего своевременной медицинской помощи.

Дома состояние пациента ухудшилось. Через два дня его госпитализировали, где он скончался на следующий день.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

Врачу грозит до трёх лет лишения свободы.