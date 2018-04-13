В Крыму в суд направлено дело врача, обвиняемого в смерти пациента 

В суд направлено дело врача-хирурга, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК России по Крыму.
Инцидент произошёл в 2017 году в Алуштинской центральной городской больнице.
По данным следствия, врач осмотрел пациента в приёмном отделении. Мужчина был доставлен с переломами рёбер. Обвиняемый не определил показания для госпитализации в стационар, лишив тем самым пострадавшего своевременной медицинской помощи.
Дома состояние пациента ухудшилось. Через два дня его госпитализировали, где он скончался на следующий день.
«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.
Врачу грозит до трёх лет лишения свободы.
В 2017 году Nation News сообщало, что жителя Центрального района Хабаровска должны судить за нападение на врача скорой помощи.