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Экс-министра транспорта Татарстана заподозрили в мошенничестве
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Экс-министра транспорта Татарстана заподозрили в мошенничестве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Следствие задержало бывшего министра транспорта Татарстана Владимира Швецова, подозреваемого по новым эпизодам мошенничества, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве были выявлены новые эпизоды преступной деятельности. После допроса Швецов был задержан», — передает источник РИА «Новости».
Он уточнил, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Дело о превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере с залоговым имуществом ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» на 60 млн рублей было возбуждено в ноябре прошлого года в отношении неустановленных лиц. В ходе следствия подозреваемыми по делу стали Швецов и его сын.
Напомним, в феврале глава минздрава Татарстана ушел в отставку после загадочной смерти зама.
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