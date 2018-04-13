В Ленобласти возбудили дело против мужчины, развращавшего подростков

По версии следствия, утром 11 апреля мужчина подкараулил на улице двух девочек 11 и 13 лет, направлявшихся в школу. У подъезда одного из жилых домов мужчина совершил с ними «насильственные действия сексуального характера». В силу возраста девочки находились в беспомощном состоянии, не понимая характер и назначение совершаемых с ними действий, отмечают следователи.

"Сотрудниками ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был установлен и задержан злоумышленник. Им оказался 40-летний житель города Пикалево. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» части четвертой статьи 132, части второй статьи 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и развратные действия, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста)", — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. В ходе расследования мужчина будет проверяться на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.