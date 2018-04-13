В Западном Дегунине полицейские задержали подозреваемого в краже

Кражу у пенсионерки крупной суммы денег раскрыли в Западном Дегунине сотрудники полиции.

Жертвой вора стала пожилая женщина, у которой из квартиры было похищено свыше 600 рублей. Об этом сообщил источник в УВД по САО.

— В полицию обратилась 69-летняя жительница района Западное Дегунино с сообщением, что из ее квартиры пропало более 600 тыс. рублей. Как выяснилось, деньги похитил 30-летний приезжий, делавший у женщины ремонт. Он вытащил деньги из её сумки, в которой хранилась сумма, полученная от продажи квартиры, и ушёл, — уточнил источник.