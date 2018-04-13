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В Пскове сотрудники ОМОН задержали наркоманов
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В Пскове сотрудники ОМОН задержали наркоманов 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения. ОБ этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отедал Росгвардии по Псковской области.
При проведении совместных с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД оперативно-профилактических мероприятий, на территории микрорайона Запсковье, сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали 2-х мужчин с признаками наркотического опьянения.
За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане будут привлечены к административной ответственности.
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