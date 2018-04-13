В Пскове сотрудники ОМОН задержали наркоманов

При проведении совместных с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД оперативно-профилактических мероприятий, на территории микрорайона Запсковье, сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали 2-х мужчин с признаками наркотического опьянения.

За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане будут привлечены к административной ответственности.