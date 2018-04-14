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В Подмосковье задержали гражданина Грузии, совершившего несколько преступлений во Франции
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В Подмосковье задержали гражданина Грузии, совершившего несколько преступлений во Франции 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости РуФокс
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали находившегося в международном розыске гражданина Грузии, подозреваемого в совершении нескольких преступлений во Франции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате реализации оперативной информации и проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ, НЦБ Интерпола МВД РФ при силовой поддержке бойцов Росгвардии на съемной квартире в Реутове задержан находившийся в международном розыске 48-летний уроженец Республики Грузия", — сообщила Волк.
Правоохранительные органы Франции объявили мужчину в розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денег. Прокуратура Реутова задержала предполагаемого преступника в порядке ст. 91 УПК РФ в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче для обеспечения передачи правоохранительным органам Франции.
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