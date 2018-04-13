Приморца осудят за кражу огнестрельного оружия

Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Прокуратурой Партизанского района направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 226 УК РФ).

По версии следствия, преступление совершено в июне 2017г., когда фигурант гостил у своего знакомого. В процессе распития спиртного, выбрав момент, когда он остался один в комнате, гость похитил пистолет самообороны модели «Лидер», калибра 10Х32 в комплекте с магазином и тремя патронами.

Чуть позднее злоумышленник продал похищенное, а вырученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. Обвиняемый признал вину в полном объеме, частично возместил причиненный ущерб.