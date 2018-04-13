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«На сувениры»: в Котласе сотрудник спортивного клуба прятал на работе патроны
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«На сувениры»: в Котласе сотрудник спортивного клуба прятал на работе патроны 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Руководитель спортивного клуба в Котласе устроил у себя схрон патронов. Транспортные полицейские изъяли более 150 патронов в клубе и возбудили по факту незаконного хранения боеприпасов уголовное дело.
— Санкция данной статьи — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе транспортной полиции. — Руководитель спортклуба обнаружил патроны в районе ж/д-станции и оставил их себе. Хотел извлечь порох, а гильзы использовать, как сувениры. При этом 38-летний местный житель понимал, что хранение патронов запрещено и за это предусмотрена уголовная ответственность.
Экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм, они пригодны для стрельбы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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