«На сувениры»: в Котласе сотрудник спортивного клуба прятал на работе патроны

Руководитель спортивного клуба в Котласе устроил у себя схрон патронов. Транспортные полицейские изъяли более 150 патронов в клубе и возбудили по факту незаконного хранения боеприпасов уголовное дело.

— Санкция данной статьи — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе транспортной полиции. — Руководитель спортклуба обнаружил патроны в районе ж/д-станции и оставил их себе. Хотел извлечь порох, а гильзы использовать, как сувениры. При этом 38-летний местный житель понимал, что хранение патронов запрещено и за это предусмотрена уголовная ответственность.

Экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм, они пригодны для стрельбы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.