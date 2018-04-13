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СК возбудил дело о фальсификации доказательств в Арбитражном суде Москвы
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СК возбудил дело о фальсификации доказательств в Арбитражном суде Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации доказательств в Арбитражном суде Москвы. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств».
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Назначена судебная экспертиза, в рамках которой будет установлена подлинность представленного в суд документа», — отметила она. По данным следствия, 12 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Москвы, в производстве которого находится гражданское дело о взыскании с коммерческой организации задолженности свыше 140 млн руб., представитель ответчика представил копию соглашения об отступном в качестве письменного доказательства. Согласно условиям соглашения, задолженность по договору займа погашена путем передачи истцу двух векселей на сумму 150 млн руб.
В ходе проверки установлено, что оттиски печати в документе и оригиналы печати истца нанесены при помощи разных печатных форм. Со слов руководителя истца, подпись, проставленная от его имени в соглашении, ему не принадлежит.
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