СК возбудил дело о фальсификации доказательств в Арбитражном суде Москвы

Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации доказательств в Арбитражном суде Москвы . Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Назначена судебная экспертиза, в рамках которой будет установлена подлинность представленного в суд документа», — отметила она. По данным следствия, 12 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Москвы, в производстве которого находится гражданское дело о взыскании с коммерческой организации задолженности свыше 140 млн руб., представитель ответчика представил копию соглашения об отступном в качестве письменного доказательства. Согласно условиям соглашения, задолженность по договору займа погашена путем передачи истцу двух векселей на сумму 150 млн руб.

В ходе проверки установлено, что оттиски печати в документе и оригиналы печати истца нанесены при помощи разных печатных форм. Со слов руководителя истца, подпись, проставленная от его имени в соглашении, ему не принадлежит.