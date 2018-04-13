Житель Нижегородской области, не соглашаясь на развод, убил жену и тещу

По версии следствия, вечером 12 апреля 2018 года в доме в cеле Пожарки Сергачского района мужчина поссорился с супругой и несколько раз ударил ножом ее и свою 71-летнюю тещу.

"Тела погибших мужчина перенес в сарай, а сам приехал в соседнее село и предпринял попытку свести счеты с жизнью. Перед этим он позвонил родственникам, которым сообщил о совершенном преступлении. Те, в свою очередь, вызвали правоохранителей", — добавляется в сообщении регионального СУСК.

Вовремя приехавшие сотрудники полиции оказали подозреваемому помощь, и он остался жив.

По предварительным данным, незадолго до трагедии погибшая женщина написала заявление о разводе, на что подозреваемый, не желавший расторгать брак, угрожал убийством. Опасаясь за свою жизнь, женщина попросила свою мать пожить какое-то время у них.

Подозреваемый задержан, отмечается в сообщении.