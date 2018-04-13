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Житель Нижегородской области, не соглашаясь на развод, убил жену и тещу
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Житель Нижегородской области, не соглашаясь на развод, убил жену и тещу 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: В городе N
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Житель Сергачского района Нижегородской области подозревается в убийстве тещи и жены, которая подала на развод, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 12 апреля 2018 года в доме в cеле Пожарки Сергачского района мужчина поссорился с супругой и несколько раз ударил ножом ее и свою 71-летнюю тещу.
"Тела погибших мужчина перенес в сарай, а сам приехал в соседнее село и предпринял попытку свести счеты с жизнью. Перед этим он позвонил родственникам, которым сообщил о совершенном преступлении. Те, в свою очередь, вызвали правоохранителей", — добавляется в сообщении регионального СУСК.
Вовремя приехавшие сотрудники полиции оказали подозреваемому помощь, и он остался жив.
По предварительным данным, незадолго до трагедии погибшая женщина написала заявление о разводе, на что подозреваемый, не желавший расторгать брак, угрожал убийством. Опасаясь за свою жизнь, женщина попросила свою мать пожить какое-то время у них.
Подозреваемый задержан, отмечается в сообщении.
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