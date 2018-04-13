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В Новосибирске задержали фигуранта дела об убийстве охранника караоке-бара
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В Новосибирске задержали фигуранта дела об убийстве охранника караоке-бара 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 13 апр — РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемого инициатора конфликта, закончившегося убийством охранника в караоке-баре «Ухо и медведь» в Новосибирске; непосредственный убийца мужчины объявлен в розыск, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области.
По данным СК, в ночь на 21 марта 2018 года в помещении караоке-бара «Ухо и Медведь» между охранником и отмечавшим свой день рождения 37-летним мужчиной произошел конфликт из-за того, что последний отказывался сдать в гардероб верхнюю одежду, тем самым нарушая правила посещения заведения.
В итоге виновник торжества начал избивать охранника, а его 30-летний брат выстрелил потерпевшему в голову из травматического пистолета. Охранник скончался в больнице.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователями во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области были установлены личности подозреваемых. Один из них — 37-летний новосибирец, который спровоцировал конфликт, наносил потерпевшему удары по голове и причинил тяжкий вред здоровью. Он задержан и находится под стражей", — говорится в сообщении.
Следственное управление СК РФ по региону отмечает, что результаты назначенной судебно-медицинской экспертизы потерпевшего показали, что задержанный 37-летний мужчина, избивавший охранника, своими действиями причинил ему тяжкий вред.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего (статья 111 УК РФ). Следователи ходатайствуют об аресте. Максимальная санкция по статье — лишение свободы сроком до восьми лет.
Тридцатилетний Зыбарев Иван, выстреливший в охранника, объявлен в федеральный розыск.
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