Суд решит судьбу матери погибшего на пожаре ребенка в Акбулаке 

В Акбулаке закончилось предварительное следствие в отношении 22-летней местной жительницы о причинении смерти по неосторожности.
Следствие выяснило, что 3 января 2018 года, женщина включила газовую плиту для приготовления еды и ушла, оставив дома двух малолетних детей. Пока ее не было, произошло возгорание деревянной пристройки. Огонь распространился по дому.
Вернувшись через полчаса жительница Акбулака смогла спасти только 9-месячного сына. Его 3-летний брат погиб.
Мать погибшего малыша свою вину признала полностью. По ходатайству органов следствия органами опеки данная семья поставлена на учет и контроль в установленном порядке.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.