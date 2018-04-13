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Суд решит судьбу матери погибшего на пожаре ребенка в Акбулаке
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Суд решит судьбу матери погибшего на пожаре ребенка в Акбулаке 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В Акбулаке закончилось предварительное следствие в отношении 22-летней местной жительницы о причинении смерти по неосторожности.
Следствие выяснило, что 3 января 2018 года, женщина включила газовую плиту для приготовления еды и ушла, оставив дома двух малолетних детей. Пока ее не было, произошло возгорание деревянной пристройки. Огонь распространился по дому.
Вернувшись через полчаса жительница Акбулака смогла спасти только 9-месячного сына. Его 3-летний брат погиб.
Мать погибшего малыша свою вину признала полностью. По ходатайству органов следствия органами опеки данная семья поставлена на учет и контроль в установленном порядке.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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