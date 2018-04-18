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Полиция задержала подозреваемого в двух убийствах в Кировском районе Перми
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Полиция задержала подозреваемого в двух убийствах в Кировском районе Перми 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми правоохранители задержали подозреваемого в совершении двух убийств, которые произошли в ноябре 2017 года в Кировском районе Перми.
«37-летнего мужчину задержали 16 апреля. Это житель Кировского района Перми, который ранее был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время предполагаемому преступнику будет избрана мера пресечения», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, свидетель подозреваемого опознал. Задержанного проверили на полиграфе.
Напомним, 22 ноября 2017 года в Кировском районе около жилого дома было обнаружено тело 31-летнего мужчины с множественными травмами головы. В том же квартале со схожими травмами нашли 52-летнего мужчину, который затем скончался в больнице. У правоохранителей были основания полагать, что преступление совершил один человек. За помощь в розыске опасного убийцы было объявлено вознаграждение.
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