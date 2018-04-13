Залез в цех и угнал мотоцикл

Владимирские полицейские по «горячим следам» задержали 30-летнего жителя областного центра, совершившего угон мотоцикла.

В ночь с 9 на 10 апреля данный гражданин спили петли металлического ангара и незаконно проник в цех одного из предприятий города. Там он присмотрел себе спортивный мотоцикл китайского производителя. Также его внимание привлек шлем, который угонщик прихватил с собой. Сумма ущерба, нанесенного владельцу двухколесного транспорта, составила 232 тысячи рублей.

Прибывшие на место полицейские первым делом изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории предприятия. Благодаря данным записям личность преступника была быстро установлена. Он был задержан 11 апреля, по «горячим следам» и уже дал первые показания.

Молодой человек признал свою вину и пояснил, что он хорошо знал расположение цехов данной организации, поскольку совсем недавно в ней работал. Именно тогда он и присмотрел в родном цеху мотоцикл.

Удивительно, но всего за одни сутки угонщик успел не только продать угнанный мотоцикл, но и прокутить все вырученные от продажи средства. Правда, покупателя удалось разыскать, а мотоцикл вместе со шлемом были изъяты у него в пользу прежнего собственника.

По факту угона транспортного средства было возбуждено уголовное дело, подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.