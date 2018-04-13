Должностное лицо общества с ограниченной ответственностью из Калужской области подозревается в присвоении денежных средств

По версии правоохранителей, владелец нескольких земельных участков заключил с одним из обществ с ограниченной ответственностью Жуковского района соглашение о реализации принадлежащих ему объектов недвижимости.

Подозреваемый, являющийся должностным лицом организации, взявшей на себя обязательства по продаже имущества клиента, по договору купли-продажи реализовал пять земельных участков и получил в ходе сделки наличными 1 миллион 515 тысяч рублей. Однако на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью перечислил лишь треть суммы, а 500 тысяч рублей присвоил себе.

В дальнейшем фигурант не менее трех раз использовал данную схему, продав ещё несколько участков. В ходе полицейской проверки оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Жуковскому району установили, что должностным лицом организации не было внесено на счет ООО в общей сложности более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.