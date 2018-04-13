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Мужчину осудят за организацию азартных игр во Владивостоке
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Мужчину осудят за организацию азартных игр во Владивостоке 

360tv.ru 2 часа назад
Житель Владивостока организовал в городе нелегальный игорный бизнес с использованием персональных компьютеров. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщило ИА PrimaMedia.
Мужчина в декабре 2017 года замаскировал заведение с азартными играми под  интернет-кафе
во Владивостоке. Позже деятельность нелегальной организации пресекли сотрудники полиции.
Уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» в отношении подозреваемого передано в суд для дальнейшего разбирательства.
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