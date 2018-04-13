Мужчину осудят за организацию азартных игр во Владивостоке 

Житель Владивостока организовал в городе нелегальный игорный бизнес с использованием персональных компьютеров. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщило ИА PrimaMedia.
Мужчина в декабре 2017 года замаскировал заведение с азартными играми под интернет-кафе
во Владивостоке. Позже деятельность нелегальной организации пресекли сотрудники полиции.
Уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» в отношении подозреваемого передано в суд для дальнейшего разбирательства.