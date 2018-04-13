Экс-директор «Балаковского порта» подозревается в злоупотреблении полномочиями

В период с 2014 по 2017 год директор ОАО «Балаковский порт» умышленно не перечислял страховые взносы обязательного пенсионного и медицинского страхования. Задолженность по уплате за указанный период составила более 3,5 миллионов рублей. По данным следствия, подозреваемый расходовал имеющиеся денежные средства на нужды организации, передает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора «Балаковского порта», продолжается.