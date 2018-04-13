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Экс-директор «Балаковского порта» подозревается в злоупотреблении полномочиями
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Экс-директор «Балаковского порта» подозревается в злоупотреблении полномочиями 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В период с 2014 по 2017 год директор ОАО «Балаковский порт» умышленно не перечислял страховые взносы обязательного пенсионного и медицинского страхования. Задолженность по уплате за указанный период составила более 3,5 миллионов рублей. По данным следствия, подозреваемый расходовал имеющиеся денежные средства на нужды организации, передает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора «Балаковского порта», продолжается.
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