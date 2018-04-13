В Германии арестовали троих сирийцев по подозрению в терроризме 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Полиция федеральной земли Саар в четверг арестовала трех граждан Сирии по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщается в заявлении генпрокуратуры города Кобленс и главного управления полиции федеральной земли.
В частности, один из подозреваемых, предположительно, через интернет пытался завербовать жителей Германии в вооруженное формирование "Ахрар аш-Шам"* для участия в военных действиях на территории Сирии. Другие двое сирийцев подозреваются в членстве в группировке «Исламское государство»*.
Отмечается, что в 2015 году подозреваемые прибыли в Германию и подали заявление на предоставление убежища. С октября 2017 года полиция вела слежку за ними, начавшуюся на основании видео, переданного полиции сотрудником одного из общежитий для беженцев на территории Германии. На видео один из подозреваемых был запечатлен в военной форме, с ручными гранатами и оружием.
Согласно пресс-релизу, у полиции пока нет доказательств того, что подозреваемые планировали совершить теракт на территории Германии. Расследование в отношении подозреваемых продолжается.
* Террористическая организация, запрещенная в Росси