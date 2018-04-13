Ещё
В Германии арестовали троих сирийцев по подозрению в терроризме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии арестовали троих сирийцев по подозрению в терроризме 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Полиция федеральной земли Саар в четверг арестовала трех граждан Сирии по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщается в заявлении генпрокуратуры города Кобленс и главного управления полиции федеральной земли.
В частности, один из подозреваемых, предположительно, через интернет пытался завербовать жителей Германии в вооруженное формирование "Ахрар аш-Шам"* для участия в военных действиях на территории Сирии. Другие двое сирийцев подозреваются в членстве в группировке «Исламское государство»*.
Отмечается, что в 2015 году подозреваемые прибыли в Германию и подали заявление на предоставление убежища. С октября 2017 года полиция вела слежку за ними, начавшуюся на основании видео, переданного полиции сотрудником одного из общежитий для беженцев на территории Германии. На видео один из подозреваемых был запечатлен в военной форме, с ручными гранатами и оружием.
Согласно пресс-релизу, у полиции пока нет доказательств того, что подозреваемые планировали совершить теракт на территории Германии. Расследование в отношении подозреваемых продолжается.
* Террористическая организация, запрещенная в Росси
РИА Новости: последние новости
В Ленобласти возбудили дело против мужчины, развращавшего подростков В Донецке два человека пострадали при обстреле В Новосибирске задержали фигуранта дела об убийстве охранника караоке-бара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски811
Умер юморист Андрей Жмакин43
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ56
Рыбке настал конец156
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
10:03
Поплавская обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
05:15
РФ представила доклад по делу Скрипалей
Политика
01:21
«РФ не станет проглатывать политику Вашингтона»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение