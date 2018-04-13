Жителя Адыгейска лишили прав на три года за пьяную езду

Мировой суд судебного участка № 1 г. Адыгейска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. «В январе 2018 года 44-летний местный житель, ранее судом привлеченный к административной ответственности за невыполнение требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в а. Гатлукай Теучежского района был задержан сотрудниками полиции, когда управлял своим автомобилем в состоянии опьянения», рассказали в Прокуратуре по Адыгее Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.