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Жителя Адыгейска лишили прав на три года за пьяную езду
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Жителя Адыгейска лишили прав на три года за пьяную езду 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Мировой суд судебного участка № 1 г. Адыгейска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
«В январе 2018 года 44-летний местный житель, ранее судом привлеченный к административной ответственности за невыполнение требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в а. Гатлукай Теучежского района был задержан сотрудниками полиции, когда управлял своим автомобилем в состоянии опьянения», рассказали в Прокуратуре по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.
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