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Прокуратура обжаловала приговор главе «Мемориала» в Карелии
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Прокуратура обжаловала приговор главе «Мемориала» в Карелии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Карельские вести
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Прокуратура направила в суд апелляционное представление на приговор руководителю карельского отделения общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву, которого суд оправдал по делу об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Карелии.
Петрозаводский городской суд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней, но признал его виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.
"Направлено апелляционное представление на приговор в его оправдательной части в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, а также в связи с нарушением положений уголовно-процессуального закона", — сказала собеседник агентства.
Ранее адвокат Виктор Ануфриев сообщал РИА Новости, что следствию удалось обнаружить девять фотографий обнаженной девочки, сделанных Дмитриевым. По словам адвоката, четыре фото сделаны в январе 2009 года, когда девочке было 4 года, еще 4 фотографии Дмитриев сделал в июле 2010 года, когда ей исполнилось пять с половиной лет, последнее фото — от января 2012 года — сделано, когда девочке исполнилось 7 лет. Адвокат рассказал, что в окончательной редакции Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям: части 3 статьи 135 УК РФ в редакции 2009 года «Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста» (до 12 лет заключения), пункту «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», (до 15 лет заключения) и по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия или его основных частей» (до 4 лет заключения).
По версии следствия, Дмитриев в течение нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.
По части 1 статьи 222 Дмитриеву было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, по остальным обвинениям Дмитриев был оправдан.
Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде. Гособвинитель просил назначить Дмитриеву 9 лет колонии строгого режима. Обвиняемый заявляет, что вину не признает. Сторона защиты ранее сообщала, что отсутствие состава преступления в деле подтверждается результатами двух экспертиз.
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