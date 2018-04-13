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В суде Свердловской области рассматривают дело о контрабанде природного янтаря и изделий из него
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В суде Свердловской области рассматривают дело о контрабанде природного янтаря и изделий из него 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В суде Свердловской области рассматривают уголовное дело, заведённое на россиянина и трёх граждан КНР, за незаконную перевозку через таможенную границу из РФ в Китай янтаря и изделий из него на 9 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Уральское следственное управление на транспорте СКР завершило уголовное дело в отношении гражданина России и трёх граждан Китая. Их обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвразЭС стратегически важных товаров и ресурсов).
По данным следствия, в августе 2017 года обвиняемая группа лиц по предварительному сговору незаконно перевезла через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвразЭС из России в Китай янтарь природный (натуральный) и изделия из него на общую сумму около 9 миллионов рублей, которые являются стратегически важными ресурсами в крупном размере.
Уголовное дело с утверждённым транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где рассматривается для вынесения приговора. По статье уголовного дела им может грозить до 7 лет лишения свободы.
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