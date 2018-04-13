Раньше сидели: в Башкирии свидетель отказался давать показания против экс-сокамерников

Стерлитамаке свидетель убийства сам пойдет под суд за то, что отказался давать показания против бывших сокамерников.

Мужчина был свидетелем убийства 51-летнего жителя Стерлитамака. На допросе его предупредили, что он может отказаться свидетельствовать только против самого себя или родственников. А среди подозреваемых родных свидетеля не было.

— Даже сами обвиняемые рассказали, что мужчина был на месте преступления. Но свидетель тем не менее отказался рассказывать, что произошло. Он пояснил, что раньше отбывал с подозреваемыми срок и они его друзья, — рассказали в Следственном комитете по Башкирии

Уголовное дело направят в суд, как только прокурор вручит копию обвинения. Мужчине грозит штраф, обязательные или исправительные работы и даже арест до трех месяцев.