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Раньше сидели: в Башкирии свидетель отказался давать показания против экс-сокамерников
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Раньше сидели: в Башкирии свидетель отказался давать показания против экс-сокамерников 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке свидетель убийства сам пойдет под суд за то, что отказался давать показания против бывших сокамерников.
Мужчина был свидетелем убийства 51-летнего жителя Стерлитамака. На допросе его предупредили, что он может отказаться свидетельствовать только против самого себя или родственников. А среди подозреваемых родных свидетеля не было.
— Даже сами обвиняемые рассказали, что мужчина был на месте преступления. Но свидетель тем не менее отказался рассказывать, что произошло. Он пояснил, что раньше отбывал с подозреваемыми срок и они его друзья, — рассказали в Следственном комитете по Башкирии.
Уголовное дело направят в суд, как только прокурор вручит копию обвинения. Мужчине грозит штраф, обязательные или исправительные работы и даже арест до трех месяцев.
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