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В Кунгуре в колонии один заключённый забил другого до смерти трубой
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В Кунгуре в колонии один заключённый забил другого до смерти трубой 

АиФ Пермь 25 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Кунгуре осудят заключённого одной из исправительных колоний за жестокое убийство.
Как сообщили в СКР по Пермскому краю, в феврале этого года в колонии поссорились два осуждённых. 43-летний заключённый, который с 1999 года отбывает наказание за убийство, металлической трубой нанёс множественные удары по голове 33-летнего соперника. В результате молодой человек, который был осуждён за грабёж, спустя два дня умер от полученных травм.
Следователи передали в суд уголовное дело (по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство») с утвержденным обвинительным заключением.
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