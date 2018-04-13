В Кунгуре в колонии один заключённый забил другого до смерти трубой

Кунгуре осудят заключённого одной из исправительных колоний за жестокое убийство.

Как сообщили в СКР по Пермскому краю, в феврале этого года в колонии поссорились два осуждённых. 43-летний заключённый, который с 1999 года отбывает наказание за убийство, металлической трубой нанёс множественные удары по голове 33-летнего соперника. В результате молодой человек, который был осуждён за грабёж, спустя два дня умер от полученных травм.

Следователи передали в суд уголовное дело (по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство») с утвержденным обвинительным заключением.