В суд направлено дело о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями бывшим чиновником городской администрации Ухты

«Следователями следственной части СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя администрации Ухты , который обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Следствием установлено, что в период с 2009 по 2011 год чиновник совершил растрату имущества в виде земельных участков, принадлежащих МОГО «Ухта».

Так, в нарушение порядка предоставления земельных участков для строительства он сначала передал участок под строительство фитнес-центра площадью более 2 тысяч квадратных метров в аренду, а после и в собственность третьему лицу.

Также в нарушение действующего законодательства бывшим руководителем администрации было передано сначала в аренду, а потом и в собственность здание бывшего детского сада и земельного участка под ним общей площадью более 3,2 тысячи квадратных метров.

В результате незаконных действий чиновника муниципальному образованию «Ухта» причинен ущерб в размере 32 миллионов рублей.

Кроме того, не имея права передавать в собственность участки земли, на которых имеются незавершенные объекты строительства, явно превышая должностные полномочия, обвиняемый незаконно подписал постановления о передаче в собственность трех земельных участков, что привело к их отчуждению из муниципальной собственности.

Ущерб, причиненный МОГО «Ухта» по этим эпизодам, составил более 48 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.