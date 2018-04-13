В Тольятти уборщик автосервиса украл с места работы шлифовальные машинки

В полицию Тольятти обратился директор одного из автосервисов, расположенных в Центральном районе, заявивший о том, что неизвестный проник в ангар станции технического обслуживания и украл две шлифовальных машинки, сообщает и.о. начальника отдела информации и общественных связей Ольга Шелест

Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа провела осмотр помещения, изъятие следов пальцев рук и обуви.

Отрабатывая возможные места сбыта похищенного, полицейские опросили работников ломбардов и комиссионных магазинов. Сотрудник одного из них хорошо запомнил мужчину, сдавшего шлифовальную машинку, и сообщил полицейским его приметы.

Сотрудники полиции установили личность преступника. Им оказался 34-летний мужчина, который работает уборщиком в этом же автосервисе. В разговоре с полицейскими он не стал отрицать своей вины и пояснил, что на кражу его толкнуло трудное материальное положение.