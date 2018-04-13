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В Тольятти уборщик автосервиса украл с места работы шлифовальные машинки
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В Тольятти уборщик автосервиса украл с места работы шлифовальные машинки 

АиФ-Самара 31 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Тольятти обратился директор одного из автосервисов, расположенных в Центральном районе, заявивший о том, что неизвестный проник в ангар станции технического обслуживания и украл две шлифовальных машинки, сообщает и.о. начальника отдела информации и общественных связей Ольга Шелест.
Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа провела осмотр помещения, изъятие следов пальцев рук и обуви.
Отрабатывая возможные места сбыта похищенного, полицейские опросили работников ломбардов и комиссионных магазинов. Сотрудник одного из них хорошо запомнил мужчину, сдавшего шлифовальную машинку, и сообщил полицейским его приметы.
Сотрудники полиции установили личность преступника. Им оказался 34-летний мужчина, который работает уборщиком в этом же автосервисе. В разговоре с полицейскими он не стал отрицать своей вины и пояснил, что на кражу его толкнуло трудное материальное положение.
По статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении трижды судимого за кражи, грабежи и мошенничество мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают причастность подследственного к совершению аналогичных противоправных деяний в Тольятти.
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