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Тело пропавшего бизнесмена с огнестрельным ранением нашли в Санкт‐Петербурге
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Тело пропавшего бизнесмена с огнестрельным ранением нашли в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 40 минут назад
На севере Санкт‐Петербурга недалеко от автозаправки Neste был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибший оказался генеральным директором компании по продаже автозапчастей. Об этом сообщили «Невские новости».
Тело нашел прохожий и сообщил об этом в правоохранительные органы. Рядом с трупом лежало ружье.
По данным источника, мать погибшего обращалась в полицию 1 апреля. Она заявила, что ее  37-летний
сын ушел из дома и не вернулся. Перед уходом он оставил записку. Связаться с ним женщина так и не смогла. Мужчина находился в розыске.
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