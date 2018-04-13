Тело пропавшего бизнесмена с огнестрельным ранением нашли в Санкт‐Петербурге

На севере Санкт‐Петербурга недалеко от автозаправки Neste был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибший оказался генеральным директором компании по продаже автозапчастей. Об этом сообщили «Невские новости».

Тело нашел прохожий и сообщил об этом в правоохранительные органы . Рядом с трупом лежало ружье.

По данным источника, мать погибшего обращалась в полицию 1 апреля. Она заявила, что ее 37-летний

сын ушел из дома и не вернулся. Перед уходом он оставил записку. Связаться с ним женщина так и не смогла. Мужчина находился в розыске.