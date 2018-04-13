Капитана полиции задержали за незаконную вырубку леса в Калининградской области

Мужчина занимался незаконной деятельностью в период с ноября по декабрь 2017 года.

35-летний

капитан полиции в составе группы лиц по предварительному сговору совершили незаконную рубку лесных насаждений во Фрунзенском участковом лесничестве

пресс-служба

Нанесенный ущерб составил более 3,4 миллиона рублей.