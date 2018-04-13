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Капитана полиции задержали за незаконную вырубку леса в Калининградской области
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Капитана полиции задержали за незаконную вырубку леса в Калининградской области 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудника полиции задержали по подозрению в незаконной вырубке леса в Калининградской области. Проводится расследование, сообщило ИА FlashNord.
Мужчина занимался незаконной деятельностью в период с ноября по декабрь 2017 года.
35-летний
капитан полиции в составе группы лиц по предварительному сговору совершили незаконную рубку лесных насаждений во Фрунзенском участковом лесничестве
пресс-служба
СУ СКР по Калининградской области.
Нанесенный ущерб составил более 3,4 миллиона рублей.
Ранее судимый мужчина незаконно срубил березу в Челябинской области. Проводится расследование. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
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