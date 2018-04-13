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Сотрудниками полиции в Московской области установлена подозреваемая в присвоении более ста ювелирных изделий
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Сотрудниками полиции в Московской области установлена подозреваемая в присвоении более ста ювелирных изделий 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
В дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление от директора одного из сетевых ювелирных магазинов, который сообщил о недостаче товара.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 34-летняя продавец-кассир магазина, подозреваемая в присвоении более 100 ювелирных изделий, которые впоследствии были реализованы через ломбарды. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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